الصومال يعلن أول اصابة بفيروس كورونا

مقديشو/ نور جيدي/ الخليج 365



أعلن الصومال، الإثنين، عن أول إصابة بفيروس كورونا لمواطن عائد من الخارج.

وقالت وزيرة الصحة فوزية حاج أبيكر، في تصريح متلفز، إنه من خلال نتائج مخبرية تؤكد الوزارة تسجيل أول حالة اصابة بفيروس كورونا لمواطن صومالي من بين أربعة تم وضعهم قيد الحجر الصحي في المطار.

وأوضحت أن أربعة من المواطنين الذين تم وضع قيد الحجر الصحي، عادوا من دول يتفشى فيها الفيروس دون الإفصاح عن أسماء الدول.

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وأكدت الوزيرة أنه في إطار الإجراءات الاحترازية قامت الحكومة الصومالية بإعداد أماكن الحجر الصحي ومستشفى خاصا لوضع المصابين بفيروس كورونا.

وحتى عصر الإثنين، أصاب "كورونا" أكثر من 174 ألفا في 160 دولة وإقليما، توفي منهم 6 آلاف و680، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها ووقف الرحلات الجوية وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات بما فيها الصلوات الجماعية.

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