شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. انهيار سقف مواقف أحد المعارض بـ«حي الياسمين» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: باشرت فرق الدفاع المدني في الرياض اليوم الاثنين، حادث انهيار جزئي لسقف مواقف سفلية تابعة لأحد المعارض التجارية. وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “باشر مدني الرياض حادث انهيار جزئي لسقف مواقف سفليه تابعه لمعارض تجاريه بحي الياسمين”. وأضافت المديرية أن فرق الدفاع المدني بالرياض عملت على التأكد من عدم وجود محتجزين أو مصابين. Advertisements

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