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هذا الموضوع HMD تعلن عن هاتفها منخفض التكلفة Nokia C2 ظهر على التقنية بلا حدود.
أعلنت شركة HMD اليوم عن أحدث إصداراتها من هواتف Android Go الذي ينطلق بعنوان Nokia C2، ويتميز بفلاش للكاميرة الأمامية.
يعد هاتف Nokia C2 أحدث الهواتف منخفضة التكلفة من HMD بنظام تشغيل Android 9 Pie Go، ورقاقة معالج Unisoc بالأنوية الرباعية وسرعة 1.4GHz، كما يتميز بذاكرة عشوائية 1 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 16 جيجا بايت، ويدعم التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD حتى سعة 64 جيجا بايت.
ويتميز هاتف Nokia C2 بشاشة IPS بحجم 5.7 إنش، وجودة عرض HD بلس، مع أبعاد 18:9، أيضاً يضم هاتف Nokia C2 كاميرة خلفية بمستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2، كما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 5 ميجا بيكسل مع فلاش LED لدعم التصوير الليلي.
ويضم هاتف Nokia C2 بطارية بقدرة 2800 mAh، كما يدعم الهاتف شاحن بقدرة 5W، ويتميز بمنفذ microUSB للشحن، أيضاً يتميز الهاتف بدعم FM، ويضم مدخل 3.5مم للسماعات، ومن المقرر أن يتوفر بلوني الرمادي والأزرق الفاتح، كما تكشف الشركة لاحقاً عن سعر الهاتف وموعد توفره في الأسواق.
المصدر
هذا الموضوع HMD تعلن عن هاتفها منخفض التكلفة Nokia C2 ظهر على التقنية بلا حدود.
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