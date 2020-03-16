لمكافحة كورونا.. سامسونج تعقم هواتف مستخدميها مجانًا

دبي - بواسطة محمد فارس © سامسونج تعقم هواتف مستخدميها مجانًا سامسونج تعقم هواتف مستخدميها مجانًا

كتب - عاصم الأنصاري:

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن خدمة التعقيم المجانية "Galaxy Sanitizing" باستخدام الأشعة فوق البنفسجية، لعملائها ضمن 19 دولة، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والإعلان رسميًا بأنه وباء عالمي.

وتهدف خدمة سامسونج الجديدة إلى المساعدة من التخلص من البكتيريا والجراثيم والفيروسات، ويمكن استخدامها لتعقيم هواتف جاكسي وساعات سامسونج الذكية، وسماعات "Galaxy Buds" اللاسلكية، كما يمكن للمستخدمين جلب هواتف غير تابعة لشركة سامسونج.

ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، تنصح الشركة بعدم استخدام المواد الكيميائية لتنظيف الهاتف، إذ يؤدي ذلك إلى خدش الشاشة أو إتلاف الطلاء المضاد للتلطخ، فيما يؤدي استخدام المواد الكيميائية السائلة على الأجهزة غير المقاومة للسوائل إلى دخول المياه التي من المحتمل أن توقف الجهاز عن العمل.

وتستغرق عملية تعقيم الهواتف 30 ثانية، وتقتل 99.9% من الجراثيم التي على الجهاز، وتقول "سامسونج": "إنها اختبرت أجهزة التعقيم بعناية للتأكد من أن الأشعة فوق البنفسجية لا تؤثر على أداء الهاتف، لكنها تحذر من أن النتائج قد تختلف، وقد لا يتم التخلص من جميع البكتيريا والجراثيم والفيروسات".

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وأوضحت أنه بالرغم من أن الأجهزة التي تستخدمها الشركة لن تؤثر على أداء الهاتف، إلا أن "سامسونج" لا يمكنها أن تضمن الشيء نفسه إذا حاول المستخدم تعقيم هاتفه في المنزل أو في أي مكان آخر بجهاز تعقيم غير معتمد.

وتتوفر الخدمة الجديدة بشكل مجاني في مراكز خدمة سامسونج في 19 سوقًا حول العالم، وهي تشمل الأرجنتين وتشيلي وكرواتيا والدانمارك وفنلندا واليابان وكوريا وماليزيا ونيوزيلندا والنرويج وباكستان وبيرو وبولندا وروسيا وإسبانيا والسويد والولايات المتحدة وأوكرانيا وفيتنام.

وتخطط الشركة لتوسيع الخدمة قريبًا لتشمل أستراليا والنمسا وكندا وتشيكيا وفرنسا واليونان وهونج كونج والمجر والهند وإندونيسيا وإيطاليا والأردن وكازاخستان ولاتفيا والمكسيك وهولندا وبنما والفلبين ورومانيا وسنغافورة وتايوان وتايلاند والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.

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