دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي أبل تشرح كيف تُنظف هاتفك في ظل تفشي فيروس كورونا

تُشير الأبحاث إلى أن الهواتف المحمولة تُعد أرضًا خصبة للجراثيم والفيروسات التي تظل على الأسطح لعدة أيام لذا على حامليها الحرص على تنظيفها باستمرار حتى لا تُنقل الجراثيم والفيروسات لأجسادهم.

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شركة أبل الأمريكية، المُنتجة لهواتف آيفون، نشرت عبر موقعها الرسمي عدة نصائح لتنظيف الهواتف والحفاظ عليها خالية من الجراثيم بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأشارت أبل، إلى أن مستخدمي أجهزتها يُمكنهم استخدام الكحول بنسبة 70% أو مناديل التطهير لمسح الأسطح الصلبة والتي لا مسام لها لمنتج أبل بلطف، مثل: الشاشة أو لوحة المفاتيح أو الأسطح الخارجية الأخرى.

وأوضحت شركة آبل أن على مستخدميها عند قيامهم بذلك إيقاف تشغيل الجهاز أولاً وتجنب استخدام مواد التبييض أو إغراق الجهاز في مواد التنظيف، أو السماح بدخول الرطوبة إلى أي فتحة من الجهاز.

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أبحاث عالمية أشارت إلى أن عدد المرات التي ينبغي تنظيف الهاتف فيها يختلف باختلاف طبيعة المهام والأعمال التي يؤديها حامله، فالطبيب الذي يختلط بالمرضى عليه أن ينظف جهازه عدة مرات، بينما بمقدور المستخدم العادي أن يقوم بذلك على نحو أقل، أي أن الأمر يتوقف على حجم التفاعل مع الآخرين.

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كورونا وباء عالمي

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، فيروس كورونا كوباء عالمي؛ حيث أبدت قلقها للغاية من سرعة تفشيوباء كوفيد-19 وعدم مكافحته بما يكفي.

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وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا خارج الصين زاد بواقع 13 ضعفًا خلال الأسبوعين الأخيرين.المزيد:

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