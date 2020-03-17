محللون سياسيون يعلقون على ما نشرته صحيفة "الجارديان" بشأن أعداد كورونا بمصر

ما نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، بشأن دراسة تزعم وجود 19 ألف مصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في مصر، أثار ضجة واسعة وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد أن كذب ناشر الدراسة خلال تغريدة على موقع التديونات القصيرة "تويتر" الأمر، وأكد على أنه خطأ وأنها مجرد أراء.

وقال ناشر الدراسة الكندية التي ادعت الأمر، ديكلان وولش، خلال تغريدة على "تويتر":" أزلت التغريدة للتوضيح، تشير دراسة كندرية إلى أن عدد حالات عدد الحالات المصابة بفيروس الكورونا في مصر يمكن أن يصل لـ19 ألف، ولكن التقدير الأقرب هو 6000، وأعلنت مصر رسميا وجود 110 حالة مصابة بالفيروس ولذلك مثلها مثل العديد من الدول، من المحتمل أن تزيد الأعداد".

وكان ديكلان وولش مراسل صحيفة "نيويورك تايمز" في القاهرة السابق، أعاد نشر يوم أمس الأحد، دراسة تعود لطبيب الكندي يدعى إسحاق بوجوش، والذي أكد خلال تغريدة على "تويتر" أنه فشل في نشر بحثه علميا في عدد من المراكز، فاضطر لنشره على "تويتر" وزعم خلال الدراسة وصول عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر إلى أكثر من 19 ألف حالة.

وحول ذلك، قال مدير وحدة الدراسات السياسية بمركز سجاف للدراسات بالسعودية هشام الكعبي: إن الإعلام بشكل عام لا ينقل الحقيقة في الأحوال، ولكن هناك منافذ إعلامية معروفة بعدم حياديتها مثل صحيفتي "الجارديان" البريطانية و"نيويورك تايمز" الأمريكية، وتنشران تقارير كل فترة تهدف لإحداث بلبلة وتشويه سمعة مصر.

وأضاف "الكعبي" في تصريحات وفقا لصحيفة الفجر المصرية، تلك التقارير مدفوعة الأجر، فبعض الجهات تحاول تمويل تلك الجرائد بأموال من أجل نشر تقارير عن دول بعينها مثل مصر، بهدف زعزع استقرارها ومحاولة ضرب الثقة بين المواطن والحكومة واثارة البلبلة بين المواطنين، حتى لا ينساق المصريين وراء تعليمات الحكومة وإظهار فشلها في مواجهة كورونا.

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وأوضح أن الجهات التي تمول تلك التقارير معروفة وهي قطر وتركيا وجماعة الإخوان التي تحاول استغلال كل شسء من أجل إثارة القلق بين المصريين.

واستنكرت الكاتبة الإماراتية مريم الكعبي الأمر، وذكرت خلال تغريدة على "تويتر" أن صاحب التغريدة الأساسية كذب تقرير الجارديان قائلة: " ده الراجل صاحب الخبر الأساسي.. بيكذب الجارديان.. هو لم يقل 19 الف.. ولكن توقع أن يصل عدد المصابين إلي 6000 حالة إذا استمرت إعداد السياح القادمين لمصر.. علي أقصي تقدير بناء علي إحصائية رياضيه وليست طبيه".

وأوضحت الكعبي في تصريحات وفقا لصحيفة الفجر المصرية، أن تلك الأخبار الكاذبة تكشف حقيقة الجارديان وغيرها من قنوات الإخوان، التي سارعت لنشر التقرير وكأنه بيان صادر من منظمة عالمية معترف بها، موضحة أن الجماعة الإرهابية تسعى لنشر إشاعات وفتن وأكاذيب لإلحاق الضرر بالمصريين وبث رسائل ضمنية مفادها أن مصر هي مصدر انتشار الفيروس.

وأشادت "الكعبي" بالبيانات الرسمية والإيضاحات، التي أصدرتها الجهات الرسمية للرد على تقرير "الجارديان"، من أجل طمأنه المصريين، مشيرة إلى أن الحكومات العربية أمامها تحديين وهو القضاء على الفيروس ومواجهة الشائعات التي تفتك بعقول المواطنين.

ودعت الكاتبة الإماراتية للتصدي لذلك النوع من الإشاعات، التي يبث الخوف والذعر بين المواطنين، مؤكدة على ضرورة وجود رقابة مشددة وعقاب لكل من ينشر ويتداول تلك المعلومات دون التأكد من صحتها.

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