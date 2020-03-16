شكرا لقرائتكم خبر عن «الحرس الوطني» تقتصر الحضور لمقر العمل على 50% من منسوبيها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قررت وزارة الحرس الوطني، الاثنين، اقتصار حضور منسوبيها للعمل إلى 50% فقط ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. وأعلنت الوزارة تحويل استفسارات المراجعين للوزارة إلى البريد الإلكتروني ([email protected]) وواتسآب 0501317556. Advertisements وكانت حكومة المملكة، قررت في وقت سابق، تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية لمدة 16 يوماً، عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني، ومنظومة التعليم عن بعد في قطاع التعليم.

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