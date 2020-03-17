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رواد التواصل الإجتماعي يشنون هجومًا حاداً على "جمال عيد".. ويصفوه بالكذاب

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شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا حاداً على ناشط السبوبة والدولارات الناشط المصري جمال عيد الكذاب.

 

وقال رواد السوشيال ميديا في تدويناتهم: "هو ده اللي أنت اتفقت عليه.. واضح إن ده اتفاقك مع الناس اللي اتصورت معاهم ومخطط اللقاء المريب ابتدا يظهر".

 

وأضاف آخر: "الكذاب جمال عيد بدأ تنفيذ المخطط بالترويج لوجود حالة من عدم الاستقرار في مصر"

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وأوضح رواد السوشيال ميديا، أنه تم تقديم بلاغ للنائب العام  المصري على الهواء: "جمال عيد يروج لعدم الاستقرار في مصر"

 

وأشار آخر: "خطر العملاء والخونة الداعين للفوضى والتخريب لا يقل عن أبشع الفيروسات لأنهم بيحاولوا يدمروا عقول الشعوب مقابل حفنة من الأموال فما أحقرهم".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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