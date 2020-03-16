شكرا لقرائتكم خبر عن «سامسونج» تحث على التصويت الإلكتروني خلال «العمومية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حثت شركة الإلكترونيات الشهيرة «سامسونج» حملة أسهمها على التصويت الإلكتروني على قرارات الجمعية العمومية قبل انعقادها 18 الجاري، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وكان من المنتظر مشاركة أكثر من 3000 شخص في الجمعية العمومية.
من جهة أخرى، شجعت الشركة وبقوة موظفيها، في بيان أرسلته لهم اليوم، على العمل من المنزل، تفادياً لانتشار الفيروس، في ظل ارتفاع أعداد الإصابات في كوريا الجنوبية.
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