مبارك المنصوري: مستعدون لتمديد «خطة الدعم الاقتصادي» عند الضرورة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي، الاستعداد لتمديد التدابير لتحفيز الاقتصاد.

وبعد يومين على طرح «خطة الدعم الاقتصادي» بـ 100 مليار درهم، قال المنصوري، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبيرج» اليوم: «نحن على استعداد لتمديد هذا المخطط، لذلك نحن لسنا مترددين في تجديد هذه الإجراءات التحفيزية، وقبل نهاية الأشهر الستة المقبلة، سنقوم بتقويم ما إذا كان الأمر يستدعي حزمة دعم جديدة».

وأوضح المنصوري أن الإمارات تخفض أسعار الفائدة بشكل متزامن مع الإجراءات النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مؤكداً على الالتزام بارتباط الدرهم بالدولار.

وتابع: «إن ربط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي ساعدنا كثيراً، ونحن ملتزمون بهذا الربط، حيث اعتبر مثمراً لاقتصاد دولة الإمارات، خصوصاً في ظل تراجع أسعار النفط».