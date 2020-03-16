تأجيل بطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية للرماية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت اللجنة المنظمة لبطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات تأجيل النسخة الثانية من البطولة، والتي كان مقرراً إقامتها بمدينة شاتورو الفرنسية خلال الفترة من 13 وحتى 18 إبريل المقبل إلى موعد لاحق سيتم تحديده بالتنسيق مع الاتحادين الدولي والفرنسي للرماية.

وقال الدكتور اللواء أحمد ناصر الريسي رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة إن القرار احترازي وجاء في إطار حرص اللجنة على صحة وسلامة اللاعبات والمنظمين والجمهور، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة وبعد دراسة عميقة لما حدث من انتشار وتفشي فيروس كورونا من الجوانب كافة وبعد الاستئناس برأي الاتحاد الدولي للعبة والاتحاد الفرنسي للرماية محتضن الحدث ومجموعة اللولو العالمية راعية البطولة، اتخذ القرار وبالإجماع، موجهاً الشكر إلى مجموعة اللولو العالمية التي قدمت رعاية مستمرة للبطولة منذ انطلاقتها ما ضاعف من النجاحات التي حققتها.

وأشار الريسي إلى أن قرار التأجيل جاء في أعقاب النجاحات التي حققتها النسخة الأولى التي اختتمت الشهر الماضي بجمهورية مصر العربية والتي تدفعنا إلى الحرص على أن تكون النسخ الثلاث المقبلة في فرنسا وكازاخستان والعاصمة الإماراتية أبوظبي في أبهى صورة ليتحقق الهدف السامي الذي أقيمت من أجله البطولة.

ونوه الدكتور الريسي إلى أن اللجنة المنظمة ستحدد المواعيد الثلاثة المقبلة لبطولات فرنسا وكازاخستان والإمارات في الوقت المناسب ووفق مقتضيات المصلحة الوطنية ومصلحة الرياضيات المشاركات.