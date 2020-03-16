فيصل بن حميد يعلن ترشحه لرئاسة اتحاد الدراجات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات الهوائية عن ترشحه رسمياً لرئاسة اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية في الدورة الانتخابية الجديدة المقبلة (2020-2024)، ومن المنتظر أن يخوض الشيخ فيصل بن حميد الانتخابات وهو على رأس قائمة من أبناء رياضة الدراجات الذين يتمتعون بالخبرة والولاء للعبة.

ومن المقرر أن يكشف الشيخ فيصل عن برنامجه الهادف للنهوض باللعبة وتطورها والعودة بها إلى الصدارة خليجياً وعربياً وآسيوياً، بجانب حل كل مشاكلها المحلية وزيادة عدد الأندية الممارسة لها على مستوى الدولة بالشكل الذي يليق باسم ومكانة الإمارات كمركز إقليمي في رياضة الدراجات الهوائية.