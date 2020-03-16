شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تجلي مواطنيها من إيطاليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكر تلفزيون (سي.سي.تي.في) الرسمي الصيني، الاثنين، أن الصين أرسلت طائرة إلى مدينة ميلانو الإيطالية لإجلاء مواطنين وطلاب من المناطق التي انتشر فيها وباء فيروس كورونا.

وقال التلفزيون الرسمي: إن الرحلة حملت 125 مواطناً، وتوجهت إلى مدينة وينتشو في إقليم تشجيانغ، مشيراً إلى إجراء الإدارات المعنية الفحوص الصحية على كل المسافرين، إضافة إلى عمليات تفتيش طبية.

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