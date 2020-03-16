حمدان بن راشد: النظام الضريبي حقق العديد من أهدافه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وافق مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب خلال اجتماعه الحادي عشر برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة، على القوائم المالية للهيئة عن السنة المالية 2019، كما اعتمد عدداً من القرارات التنفيذية المتعلقة بالسياسات التنظيمية والإدارية للهيئة وأنشطتها التشغيلية.

واطلع المجلس خلال الاجتماع الذي عقد صباح أمس في مقر وزارة المالية في دبي على عددٍ من التقارير حول مستجدات المشاريع القائمة، والإنجازات التي حققتها الهيئة، ونتائج تطبيق المرحلتين الأولى والثانية لمشروع العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته والخطط المستقبلية للمشروع، ونتائج عمليات الهيئة المتعلقة بضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، واستلام الإقرارات الدورية، وسداد الضرائب المستحقة، وطلبات الاسترداد التي تمت معالجتها.

وأظهرت المؤشرات التي اطلع عليها المجلس ارتفاعاً ملحوظاً في مستويات الامتثال الضريبي، فتم تسجيل زيادة مستمرة في قيمة الإقرارات الدورية المقدمة للهيئة التي ارتفعت بنسبة 21% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2018، كما ارتفع عدد المسجلين لدى الهيئة بنسبة 7 %، حيث بلغ عدد الأعمال المسجلة لضريبة القيمة المضافة من خلال التسجيل الفردي أو المجموعات الضريبية 320.44 ألف مسجل، وارتفع عدد المسجلين للضريبة الانتقائية إلى 1100 مسجل، فيما بلغ عدد الوكلاء الضريبيين 355 وكيلاً.

إنجازات ملموسة

وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أن التقارير والنتائج المتميزة التي اطلع عليها المجلس أكدت أن النظام الضريبي تمكن خلال العامين الماضيين والفترة المنتهية من العام الحالي من تحقيق العديد من أهدافه الرئيسية، وفي مقدمتها تنويع مصادر الدخل الوطني وتقديم الخدمات العامة بمستوى عالٍ من الجودة والرقي والمحافظة على بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة.

وقال سموه: «تؤكد المؤشرات التي اطلعنا عليها أن النظام الضريبي الإلكتروني بالكامل الذي تم تطبيقه محلياً وفق أفضل الممارسات، ساهم بصورة فعالة في تشجيع الخاضعين للضريبة على الامتثال الطوعي بإجراءات سهلة تستند إلى أعلى معايير الشفافية والدقة».

وأضاف سموه: «تمكنت الهيئة الاتحادية للضرائب خلال الفترة الماضية من تحقيق إنجازات ملموسة في كافة مجالات عملها وفي أنظمتها التشغيلية، وأقامت العديد من الشراكات الاستراتيجية الفعالة مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، وشهدت قاعدة المتعاملين بالنظام الضريبي توسعاً كبيراً مع الارتفاع المستمر في عدد المسجلين لدى الهيئة، وفي عدد شركات التخليص المعتمدة، والوكلاء الضريبيين».

وأعرب سموه عن ارتياحه للنجاح الذي حققته المشاريع المهمة التي نفذتها الهيئة خلال الفترة الماضية، ومن بينها منصة «الخدمات الضريبية الإلكترونية» لاسترداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين التي وفرت مزيداً من التسهيلات بإجراءات الاسترداد، والنظام الإلكتروني لرد الضريبة للسياح الذي شهد توسعاً كبيراً، مما رفع معدلات رضا السياح المستخدمين له، وكذلك آلية رد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية الزائرة، بالإضافة إلى التطبيق الناجح لنظام «العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته» الذي يهدف لمكافحة التهرب الضريبي، وحماية المستهلكين من الغش التجاري، والحفاظ على سلامة البيئة وصحة الإنسان.

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زيادة التسهيلات للمواطنين

ووفقاً للتقارير التي اطلع عليها مجلس الإدارة فقد ساهمت منصة «الخدمات الضريبية الإلكترونية» في استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين التي أطلقت العام الحالي في زيادة التسهيلات للمواطنين، حيث تم معالجة طلبات استرداد ورد مبالغ لمواطنين انطبقت عليهم معايير الاسترداد بقيمة تتعدى 97 مليون درهم حتى شهر مارس الحالي بنمو بلغ 15.48 % خلال أقل من ثلاثة أشهر مقارنة بنحو 84 مليون درهم حتى ديسمبر الماضي.

وفيما يتعلق بنظام العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته استعرض مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب تقريراً حول نتائج إطلاق المرحلة الأولى والثانية، بالإضافة إلى الخطة المستهدفة للمرحلة الثالثة للنظام والخطط المستقبلية للتوسع في منتجات التبغ.

وأشارت التقارير إلى أنه اعتباراً من بداية مارس الماضي تم منع استيراد جميع أنواع تبغ الأرجيلة (المعسل) ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً غير المُعَرَّفَة بـ «الطوابع الضريبية الرقمية» إلى الدولة، في إطار تطبيق المرحلة الثانية لنظام «العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته»، واعتباراً من الأول من يونيو المقبل سيُمنع توريد أو نقل أو تخزين، أو حيازة السلع الانتقائية المحددة في القرار (وتشمل تبغ الأرجيلة (المعسل) ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً) في الدولة بدون علامات مميزة، وذلك بعد التطبيق الناجح للمرحلة الأولى التي تم بموجبها منع بيع (تداول) وحيازة جميع أنواع السجائر التي لا تحمل «الطوابع الضريبية الرقمية» في الأسواق المحلية اعتباراً من بداية أغسطس الماضي.

كما تم إطلاق تطبيق ذكي موجه للمستهلكين للإبلاغ عن منتجات التبغ غير المشروعة من خلال مسح الطوابع الضريبية الرقمية للتأكد من أنها منتجات مطابقة للمواصفات غير مهربة، وتم تسديد الضريبة المستحقة عليها.

التوضيحات

وارتفع العدد الإجمالي للتوضيحات الضريبية التي أصدرتها الهيئة لقطاعات الأعمال إلى نحو 464 توضيحاً ضريبياً في عام 2019 منها 10 توضيحات عامة تم إصدارها ونشرها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة و325 توضيحاً خاصاً للخاضعين للضريبة مقارنة بعدد إجمالي بلغ 129 توضيحاً صدر في عام 2018 منها 9 توضيحات عامة و120 توضيحاً خاصاً.

وتلقى مركز الاتصال وخدمة العملاء أكثر من 166 ألف اتصال و89 ألف استفسار عبر البريد الإلكتروني خلال العام الماضي، كما تم تقديم المساعدة لأكثر من 20 ألف مراجع في مركز دعم دافعي الضرائب في الهيئة خلال عام 2019.