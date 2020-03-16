شرطة دبي تطمئن إلى سلامة الطلبة المبتعثين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بتوجيهات من اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، بالتواصل المباشر للاطمئنان إلى سلامة الطلبة المُبتعثين ومتابعة احتياجاتهم، عقد مجلس الطلبة المبتعثين في شرطة دبي، بالتعاون مع إدارة البعثات والاستقطاب، اجتماعات عن بعد مع المُبتعثين خارج الدولة، شملت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأستراليا، وذلك عبر مكالمات مرئية للوقوف على أوضاعهم الصحية واحتياجاتهم في ظل الأنباء العالمية المتداولة حول مرض كورونا.

وأكد الطلبة، الذين تحدث معهم المقدم الدكتور منصور البلوشي مدير إدارة البعثات والاستقطاب بالإدارة العامة للموارد البشرية، والنقيب الدكتور عبد الله الشيخ رئيس مجلس المُبتعثين في شرطة دبي، تمتعهم بكامل الصحة والعافية وأخذهم كافة اشتراطات السلامة والوقاية المُتبعة من فيروس كورونا.

ووجه المقدم البلوشي الطلبة بضرورة الالتزام بتعليم واشتراطات السلامة المُتبعة في البلدان التي يدرسون بها، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة دبي على تواصل دائم معهم من خلال «منصة إيفاد»، التي تعنى بتوفير خدماتها لهم على مدار الساعة عبر الرابط: https://efaad.dubaipolice.gov.ae.

من جانبه، أكد النقيب عبد الله الشيخ أن الاتصال المرئي بالطلبة المُبتعثين يهدف إلى الوقوف على احتياجاتهم والاستماع لخططهم التدريسية، خاصة تلك التي سيتم تطبيقها في بعض الجامعات عن بعد إلى جانب التنسيق معهم وتوفير احتياجاتهم والتأكد من سلامتهم وتقديم الإرشادات الصحية اللازمة لهم.