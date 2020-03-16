دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة خارطة مايكروسوفت بينغ للإطلاع على إحصائيات تفشي كورونا حول العالم

أطلقت شركة مايكروسوفت خارطة بينج التفاعلية الجديدة لتزويد مستخدمي الانترنت بجديد المعلومات حول جائحة فايروس كورونا المستجد حول العالم.

الخارطة تقوم بتحديث مستمر على أعداد المصابين بالمرض وفقاً للبلد المتواجدين فيه حيث يتم تقسيم الحالات إلى ثلاث فئات مختلفة؛ وهي الحالات المصابة والحالات المتعافية بالإضافة إلى الفئة الأخيرة حالات الوفاة؛ حيث يتم تحديث المعلومات بشكل دوري.

فعلى سبيل المثل يمكن الإطلاع على معلومات انتشار المرض في دولة ما ومعرفة كافة الإحصائيات المتعلقة بالحالات من خلال خارطة مايكروسوفت بينغ، كما بالضغط على مكان البلد أو الولاية على الخارطة سيتم نقل المستخدم لروابط وصفحات تشمل أخبار وفيديوهات حول المرض في المنطقة المحددة.

وقالت مايكروسوفت أن البيانات المعروضة على خارطتها التفاعلية تعتمد على مصادر معلوماتية عالمية موثوقة من منظمة الصحة العالمية WHO ومركز الولايات المتحدة لمكافحة الأوبئة CDC والمركز الأوروبي لمكافحة الأوبئة والأمراض ECDC وموسوعة ويكيبيديا.

ولا تعد مايكروسوفت هي الشركة الوحيدة التي قامت بتخصيص أداوتها لتزويد معلومات حول تفشي كورونا في العالم فقد سبقتها جوجل بالأمس بلإطلاق موقع مخصص لكل ما هو جديد حول احصائيات انتشار المرض حول العالم مع العديد من النصائح لتفادي العدوى وتوسع رقعته؛ كما استغلت منصاتها المختلفة مثل يوتيوب وخرائط جوجل لتزويد الجمهور بمعلومات عن الفايروس وانتشاره.

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المصدر

مايكروسوفت

التدوينة خارطة مايكروسوفت بينغ للإطلاع على إحصائيات تفشي كورونا حول العالم ظهرت أولاً على عالم التقنية.