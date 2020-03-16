وصلت حزمة تطبيقات الإنتاجية من جوجل G Suite إلى عتبة جديدة من نموها حيث تجاوزت ملياري مستخدم نشط شهرياً.
وتضم هذه الحزمة مجموعة تطبيقات مثل جي ميل و هانغ اوت وجوجل درايف والتطبيقات البديلة لحزمة مايكروسوفت أوفيس لتحرير المستندات والجداول البيانية.
لم تكشف جوجل نسبة المشتركين بالخدمات المدفوعة من هؤلاء، لكن يكفي أن رقم 2 مليار مستخدم نشط لهذه الخدمات يجعلها في مركز تنافسي قوي أمام مايكروسوفت.
وتعمل جوجل على تطوير تطبيقاتها الإنتاجية بالمزيد من المزايا، كما أن هناك شائعات بإطلاقها تطبيق جديد يجمع خدمات جي مايل و درايف و هانغ اوت معاً ضمن تطبيق واحد.
وتستخدم جوجل المزيد من تقنيات تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي في حزمة تطبيقاتها لتسهيل المهام. كما أن محرك التنبؤ المستخدم في جي مايل سيضاف لاحقاً إلى المزيد من تطبيقات G Suite والبداية ستكون مع المستندات.
التدوينة حزمة تطبيقات جوجل G Suite تجاوزت 2 مليار مستخدم نشط شهرياً ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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