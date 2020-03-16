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ظهرت تفاصيل جديدة تخص كاميرا Canon EOS R5 المنتظرة من كانون والتي وفقًا لأحدث التحديثات التي قدمتها الشركة ستكون الكاميرا قادرة على تصوير الفيديو بدقة 8K داخليًا بسرعة تصل حتى 29.97 إطار في الثانية باستخدام المستشعر كامل بدون اقتصاص. © القيادي الإعلان عن مواصفات كاميرا كانون EOS R5 بتصوير فيديو 8K فل فريم
© alqiyady الإعلان عن مواصفات كاميرا كانون EOS R5 بتصوير فيديو 8K فل فريم
علاوة على ذلك، سيتمكن مستخدموا كاميرا Canon EOS R5 من الاستفادة
من نظام التركيز التلقائي Dual Pixel المطور والمدمج في جميع أوضاع التصوير
وحتى عند التصوير بدقة 8K مع ميزة اضافية وهي التعرف على الحيوانات وتتبعها
لمصوري الطبيعة والحياة البرية، يتعرف النظام على الكلاب والقطط والطيور
وما إلى ذلك من خلال الكشف عن الجسم أو الوجه أو العين. إقرأ ايضاً | الاعلان عن Canon EOS R5 كاميرا ميرورليس فل فريم بتصوير 8K
أخيرًا وليس آخرًا، ستستخدم كاميرا Canon EOS R5 نظام تثبيت الصورة
داخل الجسم (IBIS) من الجيل التالي جنبًا إلى جنب مع تثبيت الصورة (IS)
المتاح مع عدسات كانون المتوافقة عند تصوير الفيديو والصور الثابتة.
© alqiyady الإعلان عن مواصفات كاميرا كانون EOS R5 بتصوير فيديو 8K فل فريم
بالإضافة إلى ذلك، تخطط كانون لإطلاق تسعة عدسات RF جديدة تمامًا
بما في ذلك عدسة RF 100-500mm F4.5-7.1 L IS USM
واداة مضاعفة البعد البؤري Extender RF 1.4x و Extender RF 2x.
© alqiyady الإعلان عن مواصفات كاميرا كانون EOS R5 بتصوير فيديو 8K فل فريم * فيما يلي جميع مواصفات EOS R5 التي أكدتها كانون رسميًا حتى الآن
– كاميرا ميرورليس EOS R من الجيل التالي بمستشعر فل فريم
– مستشعر CMOS ومعالج صور محدث
– تسجيل فيديو داخلي بدقة 8K بسرعة تصل إلى 29.97 إطارًا في الثانية بدون كروب
– نظام تثبيت صورة مدمج
– نظام تركيز تلقائي Dual Pixel فعال في جميع أوضاع التصوير بدقة 8K
– ميزة التعرف وتتبع الحيوانات والطوير
– استخراج صور من فيديو 8K
– تسجيل فيديو بدقة 8K مع تصغيره إلى 4K
– غالق ميكانيكي
– غالق إلكتروني
– تصوير بسرعة 20 صورة في الثانية مع الغالق إلالكتروني
– تصوير بسرعة 12 صورة في الثانية مع الغالق الميكانيكي
– فتحات بطاقة مزدوجة
لم يتم تأكيد موعد الإصدار وتوافر كاميرا كانون EOS R5 ولكن من المتوقع
ان يتم الاطلاق الرسمي في وقت لاحق من هذا العام وذلك بعد الانتهاء كلياً
من مشكلة فايروس كورونا التي ضربت العالم اجمع … سنوافيكم بالتفاصيل.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.