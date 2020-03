دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady الإعلان عن مواصفات كاميرا كانون EOS R5 بتصوير فيديو 8K فل فريم

ظهرت تفاصيل جديدة تخص كاميرا Canon EOS R5 المنتظرة من كانون والتي وفقًا لأحدث التحديثات التي قدمتها الشركة ستكون الكاميرا قادرة على تصوير الفيديو بدقة 8K داخليًا بسرعة تصل حتى 29.97 إطار في الثانية باستخدام المستشعر كامل بدون اقتصاص. © القيادي الإعلان عن مواصفات كاميرا كانون EOS R5 بتصوير فيديو 8K فل فريم

© alqiyady الإعلان عن مواصفات كاميرا كانون EOS R5 بتصوير فيديو 8K فل فريم

علاوة على ذلك، سيتمكن مستخدموا كاميرا Canon EOS R5 من الاستفادة

من نظام التركيز التلقائي Dual Pixel المطور والمدمج في جميع أوضاع التصوير

وحتى عند التصوير بدقة 8K مع ميزة اضافية وهي التعرف على الحيوانات وتتبعها

لمصوري الطبيعة والحياة البرية، يتعرف النظام على الكلاب والقطط والطيور

وما إلى ذلك من خلال الكشف عن الجسم أو الوجه أو العين. إقرأ ايضاً | الاعلان عن Canon EOS R5 كاميرا ميرورليس فل فريم بتصوير 8K

أخيرًا وليس آخرًا، ستستخدم كاميرا Canon EOS R5 نظام تثبيت الصورة

داخل الجسم (IBIS) من الجيل التالي جنبًا إلى جنب مع تثبيت الصورة (IS)

المتاح مع عدسات كانون المتوافقة عند تصوير الفيديو والصور الثابتة.

© alqiyady الإعلان عن مواصفات كاميرا كانون EOS R5 بتصوير فيديو 8K فل فريم

بالإضافة إلى ذلك، تخطط كانون لإطلاق تسعة عدسات RF جديدة تمامًا

بما في ذلك عدسة RF 100-500mm F4.5-7.1 L IS USM

واداة مضاعفة البعد البؤري Extender RF 1.4x و Extender RF 2x.

© alqiyady الإعلان عن مواصفات كاميرا كانون EOS R5 بتصوير فيديو 8K فل فريم * فيما يلي جميع مواصفات EOS R5 التي أكدتها كانون رسميًا حتى الآن

– كاميرا ميرورليس EOS R من الجيل التالي بمستشعر فل فريم

– مستشعر CMOS ومعالج صور محدث

Advertisements

– تسجيل فيديو داخلي بدقة 8K بسرعة تصل إلى 29.97 إطارًا في الثانية بدون كروب

– نظام تثبيت صورة مدمج

– نظام تركيز تلقائي Dual Pixel فعال في جميع أوضاع التصوير بدقة 8K

– ميزة التعرف وتتبع الحيوانات والطوير

– استخراج صور من فيديو 8K

– تسجيل فيديو بدقة 8K مع تصغيره إلى 4K

– غالق ميكانيكي

– غالق إلكتروني

– تصوير بسرعة 20 صورة في الثانية مع الغالق إلالكتروني

– تصوير بسرعة 12 صورة في الثانية مع الغالق الميكانيكي

– فتحات بطاقة مزدوجة

لم يتم تأكيد موعد الإصدار وتوافر كاميرا كانون EOS R5 ولكن من المتوقع

ان يتم الاطلاق الرسمي في وقت لاحق من هذا العام وذلك بعد الانتهاء كلياً

من مشكلة فايروس كورونا التي ضربت العالم اجمع … سنوافيكم بالتفاصيل.

The post الإعلان عن مواصفات كاميرا كانون EOS R5 بتصوير فيديو 8K فل فريم appeared first on Creative School Arabia.

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي