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الصومال تعلن رصد أول إصابة بفيروس كورونا فى البلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزيرة الصحة الصومالية اليوم الاثنين إن الصومال أكد أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى البلاد، بعد أن ثبتت إصابة شخص كان فى الحجر الصحى.

وقالت الوزيرة فوزية أبيكار نور على تويتر "بعد الحجر الصحى وإجراء فحوص على أربعة صوماليين قدموا من الصين الأسبوع الماضى، نؤكد ثبوت إصابة أحدهم بفيروس كورونا. الوزارة تعمل على احتواء المرض".

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