شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية توجه القطاع الخاص بإعطاء المرضى إجازة 14 يوما لمكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت السعودية القطاع الخاص بإعطاء الحوامل ومن يعانون من أمراض تنفسية ونقص المناعة وأمراض مزمنة (وليس كل الموظفين) إجازة مرضية إجبارية 14 يوما لمكافحة كورونا.

وكانت قد قررت حكومة المملكة أمس الأحد تعليق الحضور لمقار العمل بالجهات الحكومية كافة لمدة (16) يومًا، عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه استكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصَى بها من قِبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين، وضمان سلامتهم، وبناء على إعلان منظمة الصحة العالمية وباء فيروس كورونا الجديد (كوفيد19) جائحة عالمية؛ إذ ظهرت عدوى الفيروس في 149 دولة حتى الآن ، قررت حكومة المملكة ما يأتي:

1. تعليق الحضور لمقار العمل في الجهات الحكومية كافة لمدة (16) يومًا، عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني، ومنظومة التعليم عن بُعد في قطاع التعليم.

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2. إغلاق الأسواق والمجمعات التجارية المغلقة والمفتوحة، عدا الصيدليات والأنشطة التموينية الغذائية مثل (التموينات الغذائية والسوبر ماركت والهايبر ماركت وما في حكمها)، على أن تلتزم بتعقيم عربات التسوق فيها بعد كل مستخدم من العملاء، وتتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية إعلان ذلك، ومتابعة تنفيذه، وتمكينها من تقديم الخدمة على مدار 24 ساعة. ولا يشمل هذا الإجراء المحال الواقعة على الشوارع التجارية، على أن لا تكون ضمن مجمعات تجارية، وإغلاق محال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية.

3. اقتصار الخدمة في أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات وما في حكمها على الطلبات الخارجية فقط، وعدم السماح للعملاء بالجلوس على طاولات الخدمة المخصصة داخل المحال، على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية إعلان ذلك، ومتابعة تنفيذه، وتمكينها من تقديم الخدمة على مدار 24ساعة.

4. منع التجمعات في الأماكن العامة المخصصة للتنزه، مثل الحدائق والشواطئ والمنتجعات والمخيمات والمتنزهات البرية وما في حكمها.