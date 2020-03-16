شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل التونسى: إغلاق الحدود البرية التونسية مع ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير النقل التونسي أنور معروف اليوم الاثنين، إن الحدود البرية التونسية مع ليبيا أُغلقت بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد. وفرضت تونس، التي سجلت 20 حالة إصابة بالفيروس، قيودا على رحلات الطيران مع بعض الدول الأوروبية وأوقفت السفر البحري. ولم تعلن ليبيا أي حالات إصابة بفيروس كورونا لكنها أوقفت أغلب الرحلات التجارية الجوية والبحرية.

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وكانت قد أعلنت وزارة الصحة التونسية، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، فى البلاد وصلت إلى 20 حالة مؤكدة، بعد تسجيل حالتين جديدتين اليوم، وذكرت المديرة العامة للمرصد الوطنى للأمراض الجديدة والمستجدة بوزارة الصحة التونسية نصاف بن علية، أنه تم تسجيل إصابتين قادمتين من فرنسا أحدهما من ولاية القيروان والثانى من تونس العاصمة.