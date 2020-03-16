كورونا.. الأوقاف الليبية توقف صلوات الجماعة في المساجد

طرابلس/ وليد عبد الله/ الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في ليبيا، عزمها إيقاف إقامة صلوات الجمعة والجماعة في المساجد كاجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.

وأضافت الهيئة التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا في بيان الإثنين، أن الإجراء جاء "بناء على قرارات أهل العلم واستجابة لتوجيهات رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، حرصا على المصالح العامة للمسلمين، ودفعا للأذى عن عموم أهل البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا عالميا".

وأوضحت أن القرار الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارا من صلاة مغرب اليوم الإثنين جاء "بناء على ما تقرر من الأصول الشرعية الدالة على أن دفع المفاسد أولى من جلب المصالح وكذلك تعزيزا للخطة التي أطلقتها الجهات المسؤولة في الدولة، والمتمثلة في المجلس الرئاسي والمؤسسات الصحية".

وطالبت الهيئة الجميع بالالتزام بتوجيهات ولاة الأمر في هذا الشأن وجهات الاختصاص كوزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض وغيرها من الجهات ذات الاختصاص.

وأضاف البيان: "بالتتبع لما نصت عليه الشريعة وكلام العلماء؛ يجوز لولي أمر المسلمين إذا رأى ضرورة أن يُلزم الناس بالصلاة في المنازل، ويمنع إقامة الصلاة في المساجد بما في ذلك صلاة الجمعة، ويلزم على أهل المساجد الاستجابة لذلك، طاعة لولي الأمر".

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ولفت إلى "وجوب الحرص على إقامة شعيرة الأذان في كل مسجد عند كل وقت، ويُشرع أن يقول المؤذن بعد انتهاء الأذان صلوا في رحالكم كما جاء في السنة النبوية".

وأشار إلى تعليق الدراسة بمراكز تحفيظ القران لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.

ورسميا لم يعلن حتى ظهر الإثنين عن تسجيل أي إصابة أو حالة اشتباه بكورونا في ليبيا.



وحتى عصر الإثنين، أصاب "كورونا" أكثر من 173 ألفا في 158 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 6 آلاف و 664، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها ووقف الرحلات الجوية وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات بما فيها الصلوات الجماعية.



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