ارتفاع إصابات كورونا في لبنان إلى 109

بيروت/وسيم سيف الدين/الاناضول

أعلن لبنان، الاثنين، تسجيل 10 إصابات بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي الى 109 حالات.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، نقلا عن وزارة الصحة أن عدد الحالات المثبتة بفيروس كورونا في لبنان، بلغ حتى اليوم 109.

والأحد، أعلنت الصحة اللبنانية، ارتفاع مصابي "كورونا" إلى 99، إثر تسجيل 6 حالات.

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وفي 11 مارس/آذار الجاري، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى عصر الإثنين، أصاب "كورونا" أكثر من 173 ألفا في 158 دولة وإقليما، توفي منهم 6 آلاف و664، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها ووقف الرحلات الجوية وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات بما فيها الصلوات الجماعية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.