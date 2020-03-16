المغرب.. فتوى بإغلاق أبواب المساجد تحسبا لانتشار كورونا

الرباط/ خالد مجدوب/ الخليج 365



أفتى المجلس العلمي الأعلى بالمغرب (أعلى هيئة علمية) بضرورة إغلاق أبواب المساجد، تحسبا لانتشار كورونا، ابتداء من الاثنين.



جاء ذلك في بيان للمجلس، عقب طلب الفتوى من طرف العاهل المغربي، محمد السادس.



وأوضح البيان أن "الإجراء لن يستمر، وستعود الأمور إلى نصابها بإقامة الصلاة في المساجد بمجرد قرار السلطات المختصة بعودة الحالة الصحية إلى وضعها الطبيعي".



وأفتى المجلس بوجوب استمرار رفع الأذان في جميع المساجد.



ولفت البيان أن "الخطوة تأتي نظرا للضرر الفادح الناجم عن الوباء الذي يجتاح العالم، واعتبارا لما صدر من توجيهات من الجهات المختصة بما فيها وزارة الصحة بهدف الحرص على الوقاية من الفيروس بإغلاق أماكن عمومية وخصوصية".



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وفي بيان، أعلنت وزارة الصحة المغربية في وقت سابق الاثنين، ارتفاع إجمالي المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 29 حالة، إثر تسجيل حالة جديدة.



والأحد، قرر المغرب إنشاء "صندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا بمبلغ 10 مليارات درهم (مليار دولار)، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية".



وسيدعم الصندوق أيضا "الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها الحكومة، لاسيما فيما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا كالسياحة، والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة".



وحتى عصر الإثنين، أصاب "كورونا" أكثر من 173 ألفا في 158 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 6 آلاف و 664، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها ووقف الرحلات الجوية وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات بما فيها الصلوات الجماعية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.