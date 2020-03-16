الحكومة الفلسطينية تنفي إغلاق طولكرم بعد تسجيل إصابة بـ"كورونا"

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



نفى رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الإثنين، إغلاق محافظة طولكرم شمالي الضفة الغربية، بعد تسجيل إصابة ثانية بفيروس كورونا.



وقال اشتية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن محافظ طولكرم، عصام أبو بكر، رفع تقدير موقف للحكومة، حول الأوضاع في المحافظة، بعد الإعلان عن اكتشاف إصابة جديدة بفيروس كورونا فيها، ولم يتم إغلاقها.

وتابع "المحافظة بشكل عام ومدينة طولكرم بشكل خاص لا زالت مفتوحة، حيث لا زلنا ندرس الوضع في المحافظة، ولم نتخذ قرارا بعد بإغلاقها".

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وفي وقت سابق، أعلن أبو بكر عن إغلاق مدينة طولكرم، ومنع الخروج أو الدخول إليها حتى إشعار آخر، كخطوة احترازية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأعلن، الإثنين، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، لشخص عائد من بولندا، ليصبح إجمالي عدد الحالات 39 حالة، بينها حالتان في طولكرم، فيما تتواجد باقي الحالات في بيت لحم (جنوب).

وسجلت فلسطين أولى الإصابات بفيروس كورونا في 5 مارس/آذار الجاري، بمدينة بيت لحم، بعد اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم.

وحتى صباح الإثنين، أصاب "كورونا" أكثر من 170 ألفا في 157 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 6 آلاف و 500، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.

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