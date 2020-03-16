قطر موّلت أكثر من 3 آلاف عملية "عيون" في غزة

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

قالت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، الاثنين، إن مستشفى "سان جون للعيون" الخيري (غير حكومي) أجرى نحو 3 آلاف عملية وإجراء طبي لسكان القطاع المُحاصر؛ ضمن منحة صندوق قطر للتنمية المُقدّمة للمستشفى، بقيمة 2 مليون دولار أمريكي.

وأضافت اللجنة، في بيان تلقّت "الخليج 365" نسخة منه "هذه المنحة تأتي في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يعيشها سكان القطاع، والحاجة الماسة لدعم القطاع الصحي من خلال دعم المستشفى من أجل الاستمرارية في تقديم الخدمة والعلاج للمرضى والحالات الإنسانية".

وأوضح محمد العمادي، رئيس اللجنة، بحسب البيان، أن هذه المنحة تهدف لـ"دعم وتمكين المستشفى للاستمرار بتقديم خدماته للحالات المرضية المحتاجة والتي لا تستطيع تغطية تكاليف علاجها أو عملياتها الجراحية للعيون".

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واستكمل قائلاً "هذا المشروع يأتي تزامنا مع تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية في غزة، ويمثل أهمية بالغة في تغطية نسبة كبيرة من تكاليف العمليات والفحوصات الطبية التي تعتبر ذات تكلفة مرتفعة ويصعب على الأسر المحتاجة تغطيتها".

وبدأ العمل بالمنحة، منذ مايو/ أيار 2019؛ ومن المقرر أن تستمر لمدة عامين.

وتعتبر هذه المنحة الثانية من نوعها، والتي يقدّمها صندوق قطر للتنمية لصالح المستشفى، حيث دعم سابقا إنشاء وتجهيز مبنى جديد لفرع المستشفى بغزة، بمبلغ 2 مليون دولار، والذي تمّ افتتاحه عام 2016، وفق البيان.

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