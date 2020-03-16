للتعبير عن التضامن.. الرئيس الباكستاني يزور الصين

أنقرة/ الخليج 365
توجه الرئيس الباكستاني عارف علوي، الاثنين، إلى الصين في زيارة رسمية تستغرق يومين، تلبية لدعوة نظيره الصيني شي جينبينغ.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية، أن زيارة علوي تأتي للتعبير عن التضامن والدعم القوي من باكستان للصين في مكافحة فيروس كورونا الجديد.
وأضاف البيان أن من المقرر توقيع الطرفين مذكرات تفاهم واتفاقيات لتعزيز وتوطيد التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وحتى عصر الإثنين، أصاب "كورونا" أكثر من 173 ألفا في 158 دولة وإقليما، توفي منهم 6 آلاف و664، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.
وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها ووقف الرحلات الجوية وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات بما فيها الصلوات الجماعية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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