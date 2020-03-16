كورونا.. قطر تمنع جميع المطاعم والمقاهي من تقديم الطلبات

الدوحة/ الخليج 365



أصدرت السلطات القطرية، الإثنين، قرارا يمنع تقديم الطلبات داخل المطاعم والمقاهي، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.



وأصدرت وزارة التجارة والصناعة القطرية تعميما بمنع جميع المطاعم والمقاهي في البلاد من تقديم الطلبات، ومنع تواجد وجلوس الزبائن وإقامة تجمعات داخل وخارج الصالات، اعتبارا من اليوم الإثنين، وحتى إشعار آخر.



واستثنى التعميم "خدمة توصيل الطلبات الخارجية وتسليم الطلبات داخل المحل".



ودعت الوزارة القطرية "الجميع إلى الإلتزام التام بما جاء في التعميم، منبهة إلى أن من يخالف هذا المنع سيتعرض للمساءلة القانونية".



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والأحد، اتخذت قطر، حزمة إجراءات جديدة في قطاعات عديدة، لمواجهة فيروس كورونا وتداعياته، منها وقف استقبال جميع الرحلات الجوية، بداية من الأربعاء المقبل، ولمدة 14 يومًا قابلة للتجديد، باستثناء الشحن الجوي و"الترانزيت" وعودة القطريين.



ووصل عدد الإصابات بكورونا في قطر 401 اصابة.

وحتى عصر الإثنين، أصاب "كورونا" أكثر من 173 ألفا في 158 دولة وإقليما، توفي منهم 6 آلاف و664، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها ووقف الرحلات الجوية وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات بما فيها الصلوات الجماعية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.