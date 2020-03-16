بسبب كورونا...إغلاق مدينة طولكرم الفلسطينية

طولكرم / قيس أبو سمرة / الخليج 365-

أعلنت السلطات الفلسطينية، الاثنين، إغلاق مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، ومنع الخروج أو الدخول إليها حتى إشعار آخر، كخطوة احترازية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وقال عصام أبو بكر محافظ طولكرم، في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة من، إن الإجراء يأتي "حفاظا على الصحة والسلامة العامة، بعد تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في المدينة".

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الإثنين، في كلمة له بمستهل اجتماع الحكومة في رام الله، أنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، لشخص عائد من بولندا، ليصبح إجمالي عدد الحالات 39 حالة، بينها حالتان في طولكرم، فيما تتواجد باقي الحالات في بيت لحم (جنوب).

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وكانت السلطات الفلسطينية قد أغلقت في وقت سابق، مدينة بيت لحم، وبلدات قريبة منها، ومنعت الدخول أو الخروج منها، تحسبا لانتشار الفيروس.

وسجلت فلسطين أولى الإصابات بفيروس كورونا في 5 مارس/آذار الجاري، بمدينة بيت لحم، بعد اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم.

وحتى صباح الإثنين، أصاب "كورونا" أكثر من 170 ألفا في 157 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 6 آلاف و 500، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.

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