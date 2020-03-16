تعليقات مازحة على استخدام توم هانكس المفرط معجون «فيجيمايت»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثار الممثل الأمريكي توم هانكس الخاضع للحجر الصحي في أستراليا، موجة من التعليقات المازحة من مضيفيه بعد نشره صوراً على مواقع التواصل الاجتماعي تظهره يتناول كمية كبيرة من معجون «فيجيمايت» المحلي المالح وحاد الطعم.

ويخضع هانكس وزوجته ريتا ويلسون للحجر الصحي في أحد مستشفيات أستراليا منذ إصابتهما بفيروس كورونا المستجد قبل أيام، ونشر الأحد صورة تظهر قطعتين من الخبز المحمص مع كمية وفيرة من فيجيمايت، المعجون المالح والحاد الطعم المصنوع من خلاصة الخميرة، والمنتشر جداً في البلاد.

وكتب هانكس في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب صورة لوعاء فيجيمايت ودمية كنغر وخبز محمص مغطى بهذا المعجون ومقضوم من جهة واحدة «شكراً للأشخاص الذين يقدمون لنا المساعدة. دعونا نعتنِ بأنفسنا وببعضنا البعض».

كتبت الممثلة الكوميدية كيرستي ويبيك على «تويتر»: «أين كان هؤلاء المساعدون عندما وضعت هذه الكمية الكبيرة من الفيجيمايت على الخبز المحمص؟».

وغرّدت إيمي ثونيغ «حسناً، تحتاج إلى التخلص من 60% من هذا المعجون وإلا سيكون الأمر سيئاً».

وقال جريغ جريكو الصحفي المقيم في كانبيرا «يا إلهي، لقد أصبناه بفيروس كورونا وبفيجيمايت».

وعزل هانكس الذي كان في أستراليا لتصوير فيلم يتناول حياة إلفيس بريسلي في مستشفى في غولد كوست جنوب بريسبان.