شكرا لقرائتكم خبر عن «ساعات تبضع» للمسنين في أستراليا لحمايتهم من كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت أكبر سلسلة سوبرماركات في أستراليا، تخصيص ساعة يومياً للمتبضعين فوق سن الستين في إجراء يهدف إلى تجنيبهم الفوضى والزحمة الناجمتين عن الذعر من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت مجموعة «وولورث» الضخمة في بيان: ستفتح متاجرنا حصراً للمسنين والمعوقين بين الساعة السابعة والثامنة صباحاً.

يبدأ العمل بهذا التدبير الثلاثاء، ولمدة أسبوع، وسيراجع بعد ذلك مع احتمال تمديده.

وتهافت المستهلكون في أستراليا، على غرار دول أخرى، لتخزين سلع أولية رغم دعوات السلطات إلى عدم الذعر.

وفي إيرلندا الشمالية، أعلن فرع لمتاجر «آيسلاند» اعتماد إجراء مماثل قريباً.

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