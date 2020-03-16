«الأثير» يحتفي بالطفل الإماراتي عبر «إذاعة الشارقة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خصصت «إذاعة الشارقة» التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، حلقة استثنائية من برنامج «الأثير»، أمس، للتعريف برؤية الإمارات في تنشئة الأطفال والتأكيد على دورهم كمرتكز في بناء المستقبل، وإبراز جهود مختلف الجهات والمؤسسات المحلية في الارتقاء بمواهب وقدرات وشخصيات الجيل الجديد. وذلك تزامناً مع يوم الطفل الإماراتي، الذي يصادف 15 مارس من كل عام. واستضافت الإعلامية عائشة الحمودي خلال الحلقة، الطفلة مزنة نجيب وشاركتها تقديم البرنامج بحضور مجموعة من الأطفال المتميزين في مختلف المجالات ضمن فقرة «ما قبل الطابور»، ليطرحوا أفكارهم ورؤاهم الطموحة للمستقبل.

واستقبلت الحمودي خلال البرنامج مداخلات هاتفية من مديرين ومسؤولين من جهات وهيئات حكومية تُعنى بالعمل في المجالات التي تختص بالطفل مثل «أطفال الشارقة»، و«مكتب الشارقة صديقة للطفل»، و«إدارة سلامة الطفل»، ومجموعة من ممثلي المجلس الاستشاري للأطفال منهم راشد الطنيجي، وشهد النقبي، وسلامة سيف الطنيجي، وحلّ ضيفاً على الحلقة الطفل الملقّب ب«ميسي الإمارات» للحديث عن تجربته في مجال كرة القدم ويتحدث عن أبرز الداعمين والمساندين لموهبته.

قالت عبير سالم الشاوي مدير إذاعة الشارقة: تنشئة الأجيال الجديدة على المعرفة والثقافة الصحيحة السليمة يخدم بناء المجتمع بشكل سليم وصحيح، وعملت الإمارات منذ بداية مشروعها النهضوي على الاستثمار في الإنسان وإبداعاته والنهوض بفكره ومعارفه، ومن هذا المنطلق جاء يوم الطفل الإماراتي ليكون بمثابة التأكيد على دور الأجيال الجديدة في صناعة المستقبل الطموح للوطن.

وأضافت: انسجاماً مع رؤيتها الإعلامية تحتفي هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بهذا اليوم من خلال الوقوف على الجهود والخطط الاستراتيجية التي وضعتها الإمارات، وعملت بها مختلف الجهات من أجل بناء الإنسان منذ النشأة الأولى ليكون عنصراً فاعلاً في مستقبله.