نادي الرحالة.. تحدٍّ ومغامرة للفتيات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: هند مكاوي

مجموعة من الفتيات الشابات، جمعهن حب المغامرة والتحدي واكتشاف الطبيعة بأنفسهن وتجربة التخييم في الصحراء على ضوء النجوم، تحلين بالشجاعة والجرأة وقررن ممارسة نشاط غير تقليدي مختلفاً عن الأنشطة المتعارف عليها التي تمارسها الفتيات بشكل عام والتي تتسم بالبساطة كالأشغال اليدوية والديكورات، وغيرها، فقد اخترن نشاطاً وعراً كان يعتقد أنه حكراً على الفتيان والرجال، وأردن خوض تفاصيله بكل مخاطرها، هن عضوات نادي الرحالة التابع لمفوضية مرشدات الشارقة والبالغ عددهن 30 عضوة.

تتحدث موزة المهيري، مؤسسة نادي الرحالة بمفوضية مرشدات الشارقة، عن إنشاء النادي والهدف منه: «انطلاقاً من فكرة تطوير وتحسين مستوى البرامج التي تقدمها مفوضية مرشدات الشارقة، تم إطلاق مجموعة من النوادي الهدف منها تعزيز المعرفة المتعلقة بالعديد من المواضيع وصقل شخصيات المنتسبات والاستفادة من طاقاتهن لأبعد الحدود، نادي الرحالة تم إنشاؤه وإطلاقه في عام 2018 لتشجيع فتياتنا على الانطلاق في عالم جديد من المغامرات ودفعهن لخوض العديد من التجارب والتحديات الجديدة المتعلقة بالحياة الإرشادية، ويتضمن النادي مجموعة من الرحلات التي تركز على صقل المهارات البدنية مثل تسلق الجبال والسير لمسافات طويلة مع إضافة الخبرات الخاصة بالتخييم لزيادة ورفع مستويات الثقة والاعتماد على النفس والعمل ضمن الفريق والتحفيز على تطوير أنفسهن وخوض المستحيل وتحدي الذات».

تتابع المهيري: «هناك معايير للانتساب لنادي الرحالة التي يجب أن تتوفر في الفتاة أهمها الرغبة في خوض تجارب ومغامرات جديدة، إضافة إلى رفع اللياقة البدنية والقدرة على التحمل، وينظم النادي العديد من الرحلات لاكتشاف مناطق جديدة وتسلق مرتفعات عالية من أجل اكتساب معرفة متخصصة في هذا المجال، مما يؤهلهن للمشاركة في رحلات تسلق ومسير عالمية ولمسافات طويلة، كما تقدم محاضرات توعوية خاصة بالأمن والسلامة وكيفية التصرف في حال حدوث أمر طارئ، إضافة إلى جلسات مهارات البقاء على قيد الحياة في الجبال والصحراء».

تقول علياء راشد، إحدى المنتسبات للنادي: «تجربتي في النادي فريدة من نوعها، فمن خلالها تعرفت إلى صديقات جديدات مفعمات بالروح الرياضية والحماسية لدينا نفس الميول وحب المغامرة، وزرنا العديد من الجبال لاستكشافها وقضينا أوقاتاً ممتعة واستفدنا من تبادل الخبرات بيننا. وتعلمت العديد من المهارات الجديدة كقراءة الخرائط و تحديد الاتجاهات لقراءة البوصلة وكيفية النجاة في الصحاري والجبال من خلال استخدام طرق معينة».

أما جواهر حمزة، إحدى المنتسبات فتقول: «تجربتي في نادي الرحالة مميزة ومفيدة، وعشت تجربة المغامرة وتحديت الصعوبات. وكانت رحلات شيقة ومملوءة بالتحديات، وشاركت في العديد من الأنشطة منها تسلق الجبال، وركوب الدراجات الهوائية، وبرنامج مكثف للسباحة والتجديف».