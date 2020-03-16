جميلة القاسمي: المباني الجديدة لـ «الخدمات الإنسانية» صديقة للبيئة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

زارت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية موقع المباني الجديدة للمدينة في ضاحية البديع، وعقدت اجتماعاً بحضور مهندسي وزارة تطوير البنية التحتية واستشاريي ومقاولي المشروع وعدد من مسؤولي المدينة، تمت خلاله مناقشة آخر المستجدات في موقع المباني الجديدة.

وأعربت الشيخة جميلة القاسمي عن خالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على توجيهاته الأبوية ودعمه المتواصل، إذ منح سموه قطعة الأرض التي ستبنى فوقها المدينة الجديدة. وأكدت أن إنجازاتها منذ التأسيس عام 1979 ما كان لها أن تتحقق لولا الدعم اللامحدود من سموه ومناصرته الدائمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشادت بمبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، لإنشاء وتطوير المنشآت الأساسية للمدينة. وأكدت الحرص على المبادرات الابتكارية وفق أفضل الممارسات العالمية، إذ ستكون المباني الجديدة صديقة للبيئة بطاقة استيعابية أكبر استجابة للطلب المتزايد على الخدمات بما يواكب أحدث التقنيات.

ويُشكل المشروع الذي انطلق العمل فيه منذ نوفمبر 2019 المرحلة الأولى من عملية البناء بمساحة تقدر ب 100 ألف متر مربع، وتضم أربعة مبانٍ للمدينة هي مبنى الإدارة، المكتبة، مدرسة الوفاء لتنمية القدرات، ومركز الشارقة للتوحد، في حين تبلغ المساحة الإجمالية لأرض المشروع 575 ألف متر مربع. وتقدر التكلفة الكلية للأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى ب 134 مليوناً، أسهمت مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة ب 80 مليوناً منها، وتكفلت المدينة بالباقي، علماً أن تكلفة المشروع بجميع مراحله تصل إلى 500 مليون درهم.

واستطاعت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بفضل الدعم اللامحدود من صاحب السمو حاكم الشارقة، أن تتبوّأ مكانة عالمية بامتياز، فحققت الإنجازات وقدمت ولا تزال أرقى الخدمات وفق أفضل الممارسات كمؤسسة رائدة تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة، تعمل على تمكينهم واحتوائهم ومناصرتهم وتوعية المجتمع بقضاياهم في شتى المجالات.