دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع أول الصور الإعلامية الرسمية لسلسلة هواتف هواوي P40 ظهر على التقنية بلا حدود.

ظهرت اليوم أول الصور الإعلامية الرسمية المسربة لسلسلة هواتف P40 المرتقبة، والتي تستعرض تصميم وألوان الإصدارات القادمة قبل الإعلان الرسمي.

تعقد شركة هواوي مؤتمرها القادم في 26 من مارس، للإعلان عن هواتف P40، ومن جديد تظهر اليوم سلسلة P40 في صور إعلامية رسمية نشرت عبر [email protected]

تقدم شركة هواوي في مؤتمرها القادم كلاً من هواتف هواتف P40، وP40 Pro، وP40 Pro Premium إلى جانب هواتف P40 lite و P40 lite E التي كشف عنها بالفعل.

وتظهر سلسلة هواتف P40 في الصور الإعلامية المسربة بتصميم واحد تقريباً، بينما يختلف حجم الهواتف، أيضاً يختلف حجم وحدة الكاميرة الخلفية في بعض الإصدارات، كما يأتي هاتف P40 بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية دون كاميرة periscope للتكبير، بينما يأتي هاتف P40 Pro بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية والتي تشمل كاميرة periscope، بينما يأتي هاتف P40 Pro Premium بإعدادات كاميرة penta.

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كما تشير التوقعات إلى أن هواوي تقدم هاتف P40 Pro Premium بتصميم من السيراميك كبديل للتصميم الزجاجي، على أن يكون متاح بألوان الأسود والأبيض.

أيضاً ينطلق هاتفي P40 و P40 Pro بألوان الفضي، والرمادي، والبرتقالي أو الذهبي، إلى جانب ألوان الأسود والأزرق وأيضاً Aurora، كما تضم سلسلة هواتف P40 مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل بتقنية RYYB، مع آداء أفضل في التكبير، وتدعم هواوي إصدارات هذا العام بمعالج Kirin 990 5G، كما تقدم الهواتف بشاشة OLED مع دعم معدل تحديث 120Hz في بعض الإصدارات.

المصدر

هذا الموضوع أول الصور الإعلامية الرسمية لسلسلة هواتف هواوي P40 ظهر على التقنية بلا حدود.