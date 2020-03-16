جمعية المصارف اللبنانية تتراجع عن قرار إغلاق البنوك 15 يوما وتكتفى بيوم واحد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت جمعية المصارف في لبنان عن قرار إغلاق البنوك من يوم غد وحتى الـ29 من الشهر الحالى، واكتفت بالإغلاق اليوم، معلنة أن الإدارات العامة للبنوك ستقوم بالتنسيق مع الجهات النقدية بتنظيم العمل في المصارف حتى الـ29 من مارس.
يأتي القرار الجديد بعد أن أصدر مجلس الوزراء اللبنانى قرارا بالتعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا، من دون إعلان الطوارئ. واستثنى من الإقفال العام البنوك ومصرف لبنان.
وطلبت الحكومة اللبنانية، أمس الأحد، من المواطنين البقاء في منازلهم لمدة أسبوعين في إطار "إعلان التعبئة العامة" في ظل حالة الطوارئ الصحية التي يعيشها العالم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، شملت أيضاً إغلاق مطار بيروت، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 99 حالة.
وكانت الحكومة قد اتخذت إجراءات تصاعدية منذ الأسبوع الأول من الشهر الحالي بدءاً بإغلاق المدارس والجامعات ووقف الرحلات من الدول التي تشهد تفشياً لفيروس كوفيد -19.
لى ذلك سجّل لبنان حتى الآن ثلاث حالات وفاة بكورونا، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجّلة في البلد إلى 99 حالة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الأحد.
ومع ارتفاع عدد الإصابات، أعلن رئيس الحكومة، حسان دياب، الأحد، إثر اجتماع لمجلس الوزراء استمر أكثر من أربع ساعات أن "لبنان يعيش اليوم حالة طوارئ صحية، لذلك، تعلن الحكومة التعبئة العامة".
كما اتخذت الحكومة سلسلة إجراءات تسرى ابتداء من الأحد حتى منتصف ليل 29 مارس، وفق ما أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد.
وتتضمن الإجراءات "التأكيد على وجوب التزام المواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى"، و"إقفال مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي (...) اعتباراً من يوم الأربعاء 18مارس 2020 حتى الساعة الرابعة والعشرين من يوم الأحد 29 مارس 2020" .
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