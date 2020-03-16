شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية المصارف اللبنانية تتراجع عن قرار إغلاق البنوك 15 يوما وتكتفى بيوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت جمعية المصارف في لبنان عن قرار إغلاق البنوك من يوم غد وحتى الـ29 من الشهر الحالى، واكتفت بالإغلاق اليوم، معلنة أن الإدارات العامة للبنوك ستقوم بالتنسيق مع الجهات النقدية بتنظيم العمل في المصارف حتى الـ29 من مارس.

يأتي القرار الجديد بعد أن أصدر مجلس الوزراء اللبنانى قرارا بالتعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا، من دون إعلان الطوارئ. واستثنى من الإقفال العام البنوك ومصرف لبنان.