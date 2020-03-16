بومبيو للعراق: أمريكا ستتخذ إجراءات للدفاع عن نفسها إذا هوجمت

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد بيان اليوم الاثنين بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أبلغ رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات للدفاع عن نفسها إذا تعرضت لهجوم، وذلك بعد هجوم صاروخي ثان على قاعدة عراقية تستضيف القوات الأمريكية التي تساعد في محاربة تنظيم داعش.

وقال البيان "شدد الوزير بومبيو على ضرورة محاسبة الجماعات المسؤولة عن هذه الهجمات. أشار الوزير بومبيو إلى أن أمريكا لن تتسامح مع أي هجمات أو تهديدات لأرواح الأمريكيين وستتخذ إجراءات إضافية وفق الضرورة دفاعا عن نفسها".

وذكر مسؤولون أمريكيون وعراقيون أن الرجلين تحدثا أمس الأحد بعد أن أصيب ثلاثة جنود أمريكيين وعدة جنود عراقيين في ثاني هجوم صاروخي كبير خلال الأسبوع الماضي على قاعدة عراقية شمالي بغداد.

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