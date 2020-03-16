شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: هزة أرضية بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر تضرب محافظة نينوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية التابعة لوزارة النقل العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل هزة أرضية بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر فى محافظة نينوى، وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن قسم الرصد الزلزالى فى الهيئة العامة للأنواء الجوية سجل، اليوم حدوث هزة أرضية بقوة 4.4 درجات فى محافظة نينوى.
وأوضحت الوزارة، أن قوة الهزة شعر بها المواطنون فى المنطقة وإقليم كردستان، فيما لم تردنا أنباء عن حصول أضرار.
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