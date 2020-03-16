شكرا لقرائتكم خبر عن السديس: مخالفة الأنظمة والتدابير الاحترازية لمكافحة كورونا تعد مخالفة شرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الإثنين، أن مخالفة الأنظمة والتعليمات والتدابير الاحترازية اللازمة التى اتخذتها حكومة المملكة حيال مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تعد مخالفة شرعية نهى عنها الدين ومنع الناس من الدخول إلى البلدة المصابة بالطاعون والخروج منها.

وأوضح السديس، فى تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أنه بعد صدور قرار تعليق الحضور الحكومى لمدة (16) يوماً وإغلاق جميع المجمعات والمحلات التجارية والمنتزهات والحدائق، يجب على كل شخص أن يقى نفسه ويتعاون مع الجهات المختصة ولا يخاطر بنفسه ويلقى بها إلى التهلكة.

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وأكد أن المملكة عطلت بعض مصالحها وحشدت جميع الإمكانيات للحد من انتشار هذا الوباء والمحافظة على سلامة المواطن والمقيم، فالواجب الدينى والأخلاقى والإنسانى أن يحترم كل شخص هذه القرارات ويتبع جميع الإجراءات من أجل سلامته وسلامة جميع الناس.