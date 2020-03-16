شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يعلن إغلاق جميع المساجد و29 حالة مؤكدة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المغرب، اليوم الأثنين، عن إغلاق جميع المساجد اعتبارا من اليوم وحتى إشعار أخر، فى خطة للسيطرة على إنتشار فيروس كورونا، والحد من التجمعات، كما كشفت وزارة الصحة المغربية، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا قد وصل إلى 29 حالة بعدما كان العدد 28 حالة أمس الأحد.

وأفادت الوزارة ، فى بيان لها ، بأن الحاملين لكورونا هم 27 شخصا فى المملكة بناء على التحاليل المخبرية بعد شفاء حالة ومفارقة أخرى للحياة فى الدار البيضاء.

وقد فعلت السلطات المغربية جملة من الإجراءات الوقائية لحماية أراضيها من الانتشار الواسع لكورونا؛ أهمها غلق الحدود وتعليق الدراسة.

ومن جهتها .. أعلنت وزارة الداخلية اليوم إغلاق العديد من الأماكن والمرافق العمومية فى وجه المواطنين ابتداء من الساعة السادسة مساء لتطويق مخاطر تفشى فيروس كورونا منها المقاهى والمطاعم والقاعات السينمائية والمسارح وقاعات الحفلات، والأندية والقاعات الرياضية.

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ويستثنى القرار ، الأسواق والمتاجر ومحلات عرض وبيع المواد والمنتجات الضرورية للمعيشة اليومية للمواطنين وكذا المطاعم التى توفر خدمة توصيل الطلبات للمنازل.

ويأتى هذا القرار فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدى لخطر تفشى وباء كورونا ومن منطلق المسؤولية والحرص على ضمان الأمن الصحى للمواطنات والمواطنين.

و كانت السلطات فى المغرب، قد أعلنت فى وقت سابق، عن إنشاء صندوق بقيمة مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الخارجية المغربية، يوم أمس الأحد، تعليق جميع رحلات الركاب الدولية من وإلى مطارات البلاد كإجراء وقائى من انتشار فيروس كورونا.