شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة مبهجة.. أسرة لبنانية تحتفل بعيد ميلادها بمشاركة الجيران من شرفة المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعلت عائلة لبنانية مع قرار الحكومة بفرض حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي حتى 29 مارس لاحتواء فيروس كورونا، بطريقة طريفة، حيث قررت العائلة الاحتفال بعيد ميلاد أحد أفرادها، رغم الحجر الصحي المفروض، من خلال مشاركة أصدقائهم وجيرانهم من شرفات المنازل بطريقتهم الخاصة، والتقط أحد المواطنين فيديو للحظة الاحتفال بعيد الميلاد والجميع يردد الأغنية التقليدية التي يتم ترديدها في أعياد الميلاد.

وكان قد أعلن رئيس وزراء لبنان حسان دياب، حالة الطوارئ الصحية حتى 29 مارس لاحتواء فيروس كورونا، وأعلنت السلطات المعنية فى دولة لبنان عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا داخل البلاد إلى 99 حالة.

فيما أصدر مجلس إدارة نقابة الفنيين السينمائيين في لبنان برئاسة المخرج صبحى سيف الدين، بيانا يفيد تعليق جميع الأعمال الفنية لمدة 10 أيام، لاتخاذ إجراءات احترازية في مواجهة فيروس كورونا

وجاء البيان كالتالى:

حضرة الزميلات والزملاء الكرام والسادة أصحاب شركات الإنتاج والتليفزيونات والاستدويوهات العاملة في لبنان وكل من يتعاطى الأعمال الفنية من قريب ومن بعيد، ونظرا للاوضاع الصحية السائدة في البلد، وفى ظل تفشى فيروس كورونا، وحفاظا على سلامة الجميع.

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قرر مجلس إدارة نقابة الفنيين السينمائيين في لبنان، تعليق جميع الاعمال الفنية وذلك لمدة عشرة أيام تنتهى فى 23 من شهر مارس الجارى.

فيما قال الرئيس اللبنانى ميشال عون، إن بلاده فى حالة طوارئ طبية بسبب خطر فيروس كورونا، :"على الجميع مواصلة العمل من منازلهم" ، كما قالت جمعية المصارف اللبنانية، إن البنوك ستُعطل حتى 29 مارس تماشيا مع قرار مجلس الوزراء لمواجهة كورونا.

وأعلن المجلس الأعلى للدفاع فى لبنان، التعبئة العامة في البلاد لمواجهة ارتفاع حالات الإصابة بكورونا، جاء ذلك فى مؤتمر صحفى للمجلس، وعقد المجلس الأعلى للدفاع في لبنان جلسة استثنائية برئاسة ميشال عون رئيس الجمهورية.