شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تمنح وزير المالية صلاحية السحب المباشر لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر التلفزيون الرسمي في البحرين أن مجلس الوزراء وافق اليوم الاثنين، على منح وزير المالية والاقتصاد الوطني صلاحية السحب المباشر من الحساب العمومي بما لا يتجاوز خمسة بالمئة لمواجهة المصروفات الطارئة المتعلقة بفيروس كورونا.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة البحرينية، خروج 10 حالات من الحجر الصحى الاحترازى، وهم 10 مواطنين (7 رجال و3 سيدات) بعد استكمالهم فترة الحجر اللازمة لهم لمدة 14 يوما، وإجراء كافة الفحوصات للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصل بذلك عدد الذين خرجوا من الحجر الصحى 125 شخصًا بعد خروج 115 شخصًا فى وقت سابق.

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وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية - أن جميع الحالات الموجودة فى مراكز الحجر الصحى الاحترازي، تتم متابعتها بصورة مستمرة تحت إشراف طاقم طبى متخصص، وتقديم الرعاية اللازمة لهم للتأكد من سلامتهم.

وأكدت الوزارة حرصها على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية فى مراكز الحجر الصحى الاحترازية، بحسب المعايير الدولية التى أوصت بها منظمة الصحة العالمية، ومتابعة تطبيق جميع الإجراءات المتبعة لاحتواء ومنع انتشار الفيروس فى البحرين بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.