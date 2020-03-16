شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام الإماراتى يعلن عقوبة مروج الشائعات الخاصة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة، أن دولة الإمارات كانت سباقة في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا، مضيفا أن الجهات الحكومية كافة، تكاتفت لمواجهة فيروس كورونا.

وتابع الشامسى في المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، أنه تم التعامل مع كافة الحالات التي تم رصدها بإحترافية كبيرة، مشيرا إلى أنه تم رصد أشخاص يروجون شائعات عن كورونا في التواصل الاجتماعى.



حمد سيف الشامسى

وأكد الشامسى، أنه تم استدعاء مروجي الشائعات وتقديمهم للمحاكمة، حسب ظروف كل قضية، لأن ترويج الشائعات يعاقب عليه بعقوبات مغلظة ضمن قانوني: تقنية المعلومات، والعقوبات الاتحادى.

وأختتم الشامسى، سيكون هناك عقوبة "السجن المؤقت"، لمن تثبت عليه تهمة ترويج الشائعات الخاصة بانتشار فيروس كورونا، وقد لا تقل العقوبة عن السجن "عام"

ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد قد أكد اليوم الاثنين، إن السلطات فى الإمارات العربية المتحدة ستدعم الاقتصاد عبر تسهيل القوانين والتشريعات الاستثمارية مع انتشار فيروس كورونا فى البلاد. ويوم السبت أعلن مصرف الإمارات المركزى عن حزمة بقيمة 27 مليار دولار لاحتواء تداعيات تفشى فيروس كورونا.

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وقال محمد بن زايد إن السلطات تخطط لتحفيز القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية. وأضاف أن لجنة جديدة برئاسة دائرة المالية وعضوية البنوك المحلية ستقوم بمتابعة "برامج الاقتراض للشركات المحلية في أبوظبي فى ظل الظروف الراهنة".

كما قال إن برامج التحفيز فى أبوظبى "تمثل دعامة وضمانة للاستقرار الاقتصادى والمالى فى الدولة".

وأضاف "وجهت باستمرار جميع المشاريع الرأسمالية حسب الخطط المعتمدة وعدم إلغاء أو تأجيل أي مشروع في إطار الأجندة التنموية لأبوظبي، وأخذ تدابير إضافية للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية في الإمارة وإعطاء الأولوية للشركات الناشئة فى ضوء التحديات الحالية".

وأعلنت الإمارات يوم الأحد عن تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إلى 98.

وأغلقت أبوظبي مراكز ترفيهية ووجهات جذب سياحية رئيسية يوم السبت، بما في ذلك متحف اللوفر أبوظبي وعالم فيراري أبوظبي.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الإمارات ستوقف إصدار تأشيرات الدخول، باستثناء تلك المخصصة للدبلوماسيين الأجانب، اعتبارا من يوم الثلاثاء.