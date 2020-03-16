شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف إقامة صلاة الجمعة في سلطنة عمان بسبب "الكورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت سلطنة عمان أمس الأحد، إغلاق جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية ومنع دخول غير العمانيين إلى السلطنة من باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجى، وقررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا ( كوفيد ۱۹ ) وقف دخول غير العمانيين إلى أراضي السلطنة من جميع المنافذ باستثناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحسب ما ذكرت صحيفة "البيان".

سلطنة عمان كما أعلنت تطبيق الحجر الصحى على جميع القادمين إلى السلطنة من مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية ، بما في ذلك العمانيين، وكذلك اتخذت السلطنة عدة إجراءات منها إغلاق الحدائق العامة والمتنزهات، وإيقاف إقامة صلاة الجمعة ، ووقف التجمعات الاجتماعية مثل مناسبات الأعراس والعزاء، ومن المقرر أن يتم تطبيق القرارات اعتبارا من غدا الثلاثاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف إقامة صلاة الجمعة في سلطنة عمان بسبب "الكورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.