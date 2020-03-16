شركة سامسونج تشدد من إجراءاتها الوقائية منعا لتفشي كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

شددت شركة سامسونج الكورية الجنوبية من إجراءاتها الوقائية؛ منعا لتفشي فيروس كورونا المستجد بين موظفيها، وطالبتهم بالعمل من المنزل.



ووفقا لوكالة بلومبرج، وجّهت سامسونج إلكترونيكس، أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم، "توصية قوية" إلى جميع موظفيها، تطالبهم بالعمل من المنزل، خاصة الموجودين في المناطق الأشد عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ولم تحدد الشركة الكورية الجنوبية في المذكرة التي أصدرتها الدول التي تريد لموظفيها فيها العمل من المنزل.

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وفي وقت سابق، تبرعت سامسونج بمبلغ 21 مليون دولار لمساعدة الحكومات المتضررة في التصدي للفيروس.

ولا تسمح الشركة الكورية الجنوبية بالدخول إلى منشآتها حاليا إلا بعد الخضوع لفحص طبي بما في ذلك قياس درجة الحرارة.

كانت سامسونج وإل.جي إلكترونيكس من بين الشركات الكورية الجنوبية التي اتخذت إجراءات احترازية بعد ظهور عدد من الإصابات بين عمالها في كوريا الجنوبية.

وأوقفت سامسونج الإنتاج في مصنعها الرئيسي لإنتاج الهواتف الذكية في منطقة جومي للمرة الثالثة بعد اكتشاف إصابة جديدة بفيروس كورونا بين موظفيها، ما أدى إلى نقل جزء من إنتاج المصنع إلى فيتنام.