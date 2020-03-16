ما هو الفرق بين الحجر الصحي والعزل؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

يعد العزل والحجر الصحي من الممارسات الشائعة للصحة العامة المستخدمة للمساعدة في منع انتشار الأمراض المعدية. إذ يُفرض العزل والحجر الصحي على الأشخاص المرضى أو من جاوروا شخصا مريضا، بالابتعاد الكلي عن الأشخاص الأصحاء لمنع انتشار المرض.



توضح دائرة الصحة بحكومة أبوظبي الفرق بين العزل والحجر الصحي ومدى فاعليتهما من خلال الإجابة على التساؤلات الشائعة عن الحجر والعزل الصحي كالتالي:

ما العزل الصحي؟

العزل الصحي هو فصل المصاب أو الشخص المشتبه في إصابته عن غيره من الأصحاء خلال فترة العدوى في أماكن وظروف صحية ملائمة، للحيلولة دون انتقال العدوى منه إلى غيره.

هل يمنع العزل والحجر الصحي إصابة الآخرين بالأمراض؟

يعد الحجر الصحي والعزل من الإجراءات الفعالة التي يتم اتخاذها للحد من انتشار المرض لجميع أفراد المجتمع.

ما الحجر الصحي؟

تقييد أنشطة الأشخاص الأصحاء لفترة من الوقت حسب ما تحدده الجهات الطبية المتخصصة.

Advertisements

ﻣﺎذا يعني وضعك في الحجر الصحي؟

يتطلب منك الأمر اتباع عدد من الإجراءات كالتالي:

- البقاء في المنزل

- الابتعاد عن الآخرين

- التأكد من غياب أعراض المرض وتتبعه

- الاتصال بالطبيب فور ظهور أعراض

ماذا يقصد بـ"التقصي الوبائي"؟

سلسلة من الإجراءات المستخدمة لتحديد مصدر المرض وأي عوامل أخرى تساعد في انتشاره، كما انها تستخدم لتحديد الأشخاص المصابين، وظروف انتشار المرض وطريقة انتشاره، ويتطلب التعاون من جميع الأفراد لتوفير المعلومات المطلوبة للفريق المتخصص.