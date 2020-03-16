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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع إصابات فيروس كورونا في النمسا إلى 959 حالة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت السلطات النمساوية، الإثنين، عن 99 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 959 ، فضلا عن تسجيل ثاني حالة وفاة بـ"كوفيد-19".
وحتى منتصف ليل الأحد، كان عدد الإصابات الإجمالي في النمسا 860 حالة، فضلا عن حالة وفاة واحدة.
وقالت وزارة الصحة النمساوية، في بيان: "ارتفع إجمالي الإصابات إلى 959 حالة في كل أنحاء البلاد منذ انتشار الفيروس. سجلنا صباح الإثنين فقط 99 حالة جديدة".
وأجرت السلطات فحص كورونا على 8490 شخص، إلا أن النتائج كانت سلبية لغالبية الحالات.
ووفق صحيفة "كورونه" النمساوية، سجلت السلطات حالة وفاة جديدة لسيدة من إقليم النمسا العليا، تبلغ من العمر ٧٦ عاما.
وتوفت السيدة في المستشفى نتيجة مضاعفات "كورونا" المستجد، لكنها كانت تعاني من سلسلة من الأمراض قبل إصابتها بالفيروس.
صباح الأحد، أعلنت الحكومة إجراءات جديدة لاحتواء انتشار الفيروس، تشمل إغلاق المقاهي والمطاعم بشكل كامل، ومراكز وساحات ممارسة الرياضة. كما فرضت الحكومة حظر كامل على التجمعات.
يأتي ذلك بعد ٤ أيام من إعلان مستشار النمسا سبستيان كورتس، خطة مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، تشمل المزيد من الاجراءات الراديكالية أبرزها إغلاق المتاجر بداية من غدا الإثنين باستثناء متاجر المواد الغذائية والصيدليات، والبنوك.
كما فرض الحجر الصحي الكامل على مجموعة من المناطق في إقليم تيرول (جنوب شرق)، مثل وادي بازنون وسانت أنطون، وهي الأكثر تأثرا بانتشار المرض.
والأسبوع الماضي، قررت الحكومة النمساوية إغلاق المدارس والجامعات والحضانات في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس.
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