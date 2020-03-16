«أبوظبي الوطنية للتأمين» توزّع 144.6 مليون درهم أرباحاً نقدية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

وافقت الجمعية العمومية لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين على جميع بنود جدول الأعمال، بما في ذلك توزيع أرباح نقدية 30%، ما يعادل 0.30 درهم للسهم الواحد، وبإجمالي توزيعات نقدية 144.6 مليون، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

كما وافق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة، والبيانات المالية، وتعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة للسماح للأجانب بامتلاك نسبة لا تتجاوز 25% من رأسمال الشركة، وللسماح للشركة بشراء ما لا يتعدى 10% من أسهمها.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان رئيس مجلس الإدارة: «لقد كان 2019 عاماً قوياً بالنسبة لأعمال الشركة، إذ ارتفع صافي الربح 20.7% سنوياً، ليصل إلى 284.3 مليون، ما يعكس عناصر القوة التي تمتاز بها الشركة وجهود العاملين فيها. مع تركيزنا الآن على 2020، نتطلع إلى مواصلة تعزيز القدرات للمستقبل، إذ ستواصل الشركة الاستثمار في التقنيات الرقمية التي ستسهم في تحقيق مكاسب استراتيجية ومالية. ونحن على ثقة بأن هذا من شأنه أن يولد قيمة مستدامة وعالية للمساهمين».

من جانبه، قال أحمد إدريس، الرئيس التنفيذي للشركة: «حققت أعمال الشركة نمواً قوياً في مختلف مجالات الأعمال الرئيسية، الأمر الذي يؤكد التزامنا تجاه السياسة المحافظة للاكتتاب والإدارة السليمة للمحافظ الاستثمارية. نحن على ثقة بأننا سنتمكن خلال 2020 من مواصلة تحقيق أولوياتنا الاستراتيجية طويلة الأجل، ومواصلة دعم احتياجات عملائنا المتطورة».