دور الأوبرا العالمية تقدم عروضها إلكترونياً بسبب «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، بدأت دور الأوبرا حول العالم، كغيرها من المؤسسات، تلجأ إلى الخيار الرقمي لتبقى على تواصل مع الجمهور، وأصبحت تبث حالياً عروضها مباشرة على شاشات التلفزيون، والمنصات الإلكترونية.

وقدم قائد الأوركسترا فرانسوا كزافييه، مع فرقته، السبت، عرضاً في دار الأوبرا الملكية في فرساي، غاب عنه الجمهور، إلا أن التصفيق كان حاضراً في منازل عشاق هذا النوع من الموسيقى الكلاسيكية المجبرين على البقاء في بيوتهم في خضم أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كذلك استطاع محبو بيتهوفن، أن يستمعوا إلى أبرز سيمفونياته من خلال محطة «ميتزو» التي نقلت مباشرة عرض دار الأوبرا الملكية في فرساي، السبت. إلا أن هذه المحطة ليست الوحيدة التي أقدمت على هذه الخطوة. ففي فرنسا أيضاً، نشر عازف الكمان رونو كابوشون، الأحد، مقطع فيديو له على «تويتر» وهو يعزف لحناً لدفوراك باستخدام تطبيق «نوماد بلاي» الذي يسمح للعازف بأن ترافقه فرقة أوركسترا افتراضية.

وأطلقت قاعة «لا فيلارموني» في باريس شعار «إذا لم تأتِ للاستماع إلى الموسيقى، فالموسيقى ستأتي إليك»، معلنة أن كل حفلاتها السابقة متوافرة على تطبيق «فيلارموني لايف»، إضافة إلى قوائم وزيارة افتراضية لمتحفها للموسيقى على موقعها الإلكتروني.

بينما قالت دار الأوبرا في باريس، إنها ستبث برنامجاً مجانياً للأوبرا والباليه على موقعها بالتعاون مع «كالتشر بوكس». وستبدأ بث الإنتاج الجديد لأوبرا «مانون»، الثلاثاء.

وبدأت أوبرا متروبوليتان في نيويورك، الاثنين، وهي واحدة من دور الأوبرا الأبرز في العالم، إعادة بث إنتاجاتها مجاناً على موقعها، وقال مديرها بيتر جيلب في رسالة: «نود أن نقدم مواساة أوبرالية لجميع محبي الأوبرا في هذه الأوقات الصعبة للغاية». ومن غرفة الجلوس، غنت الميتزو سوبرانو الأميركية، جويس دي دوناتو، الأحد، برفقة المغني البولندي بيوتر بيزالا، مقتطفات من أوبرا «ويرثر» لماسينيه مباشرة على «إنستجرام»، و«فيسبوك»، مستغلين الفرصة لطلب التبرعات للمسارح وفرق الأوركسترا.

وتقوم كل من أوبرا فيينا، وأوبرا ميونيخ، بالأمر نفسه، وذهبت أوبرا ستوكهولم إلى حد بث عرض «فالكيري» لفاجنر مباشرة لمدة خمس ساعات (مع استراحات) على موقعها. أما أوركسترا برلين الفلهرمونية العريقة، فقد أتاحت لمحبي الموسيقى الكلاسيكية الولوج المجاني لمدة شهر إلى خدمة «قاعة الحفلات الرقمية» التي عادة ما تكون مدفوعة.