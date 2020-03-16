شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» ترجئ خطط تقاعد ويلي والش والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أرجأ ويلي والش، الرئيس التنفيذي لمجموعة «آي.إيه.جي»، المالكة للخطوط الجوية البريطانية، خطط تقاعده، في ظل الظروف التي تواجه قطاع الطيران بسبب فيروس كورنا «كوفيد 19».
وقالت المجموعة في بيان لها إنه «تقرر أن يستمر لويس جاليجو في دوره كرئيس تنفيذي لشركة إيبيريا في الأشهر القليلة المقبلة في إسبانيا. في هذه الأثناء، سيواصل ويلي والش العمل كرئيس تنفيذي للمجموعة وسيظل خافيير سانشيز في منصبه كرئيس تنفيذي لشركة Vueling».
وبحسب البيان، «قرر ويلي والش، ولويس جاليجو، ومجلس إدارة IAG أن استقرار الإدارة يجب أن يكون أولوية على المدى القريب. ونحن ممتنون لأن والش وافق على تأخير تقاعده لفترة قصيرة في هذا الوقت الصعب».
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